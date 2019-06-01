بومبيو يطالب الدول بالانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نهج بلاده المتشدد تجاه إيران، مطالبا الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال بومبيو أمس في برلين عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس «إن إيران لم تلتزم بتعهداتها المالية في اتفاقية دولية تتعلق بحظر الإرهاب»، مضيفا أنه جرى فرض عقوبات على أمور تتعلق بالتجارة مع إيران، مؤكدا عدم وجود عقوبات على أمور أخرى تخص السلع الإنسانية على سبيل المثال.

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ومن جانبه، قال ماس «إنه رغم الاختلافات مع الولايات المتحدة فإن هناك تعاونا وثيقا غير عادي مع واشنطن»، مؤكدا أن بلاده والولايات المتحدة تتبعان أهدافا مشتركة في السياسة المتعلقة بالشأن الإيراني.

وأوضح ماس أن الهدف هو الحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية، مضيفا أنه ينتظر توضيحا من طهران بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

وذكر ماس أن الولايات المتحدة وألمانيا تنتهجان حاليا طرقا مختلفة فيما يتعلق بالشأن الإيراني، إلا أن كليهما على علم بالأهداف المشتركة، معربا عن أمله في النجاح في تحقيق هذه الأهداف.

وعوض بومبيو زيارته لبرلين التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع في اللحظات الأخيرة، حيث توجه في ذلك الحين إلى العراق بسبب الأزمة الإيرانية، مما أثار استياء داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.