السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية.. أبرزها للمخابرات العامة والكهرباء

أشرف سيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018 -2022 متحدون من أجل مستقبل مستدام بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18 مارس 2018.

كما أصدر قرارا برقم 227 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح بمساحة 21 فدانًا تقريبا نعادل 885.91 متر مربع لاستخدامها في إقامة فرع للمخابرات العامة.

وأصدر السيسي القرار رقم 228 لسنة 2019 بتخصيص المساحات من الأراضي المملوكة للدولة خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة...