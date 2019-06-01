علي عبد اللطيف فضل الله: لمظلة وطنية لتحرير لبنان وشعبه من سلطة الفاسدين

ناشد رئيس لقاء الفكر العاملي وامام بلدة عيناثا السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وامين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ وكل الحريصين من العلماء والجمعيات والشخصيات الدينية لـ "مواجهة التعرض الظالم للمرجع السيد فضل الله عبر سيل الافتراءات التي تعبر عن الانحدار الاخلاقي والقيمي التي لا تمت للدين بصلة"، مبديا خشيته من "تدخل الاجهزة المشبوهة لتشتيت الصفوف واثارة الانقسامات والحساسيات مما يجعلنا امام ظاهرة داعشية جديدة تنمو في الوسط الشيعي لاجل اضعاف مجتمع ​المقاومة​ بعد ان عجزت كل المخططات العسكرية والاقتصادية من ان تنال من مناعته ووحدته".

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة أكد فضل الله ان "الحاجة ليس للسياسات الاقتصادية التي تغرقنا بالحسابات والارقام وتخطط للتقشف وضبط الانفاق فحسب بل تعمل بالخيارات الاصلاحية التي تعالج أزمة ​البطالة​ وارتفاع معدلات ​الفقر​ وتضع حداً للطبقة السياسية بكل ادواتها ومراكز نفوذها الفاسدة التي نمت على حساب حقوق الناس ومصالحهم"، داعيا "لمظلة وطنية لتحرير ​لبنان​ وشعبه من سلطة الفاسدين والسارقين والمتلاعبين بمقدرات الدولة".