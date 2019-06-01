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الملك سلمان استقبل الحريري في قصر الصفا بمكة

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استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في قصر الصفا في ​مكة المكرمة​، حيث يمثل ​لبنان​ في ​القمة الاسلامية​ الرابعة عشرة ل​منظمة التعاون الاسلامي​.

وفي وقت سابق بدأ الملك سلمان باستقبال قادة ورؤساء وفود الدولة الاسلامية في قصر الصفا في مكه المكرمة، للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للقمة الاسلامية العادية لمنظمة التعاون الاسلامي تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل".

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