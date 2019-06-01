LBC: البيان الختامي لقمة مكة سيؤكد ضرورة توفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومة لبنان

أفادت معلومات لقناة الـ"LBC" بان "البيان الختامي للقمة الاسلامية في مكة سيؤكد على حق ​الشعب الفلسطيني​ في ​تقرير​ مصيره واقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها ​القدس​ الشريف وعلى ضرورة حماية ​حق العودة​ للاجئين"، مشيرةً إلى أن "البيان الختامي للقمة الاسلامية سيؤكد تضامنه مع ​لبنان​ وعلى ضرورة توفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته لتحقيق انجازات اصلاحية ونهوض اقتصادي وضرورة التفريق بين ​الارهاب​ و​المقاومة​ المشروعة ضد ​الاحتلال الاسرائيلي​ كما وسيؤكد ادانة الهجمات الاخيرة التي طالت ​السعودية​ و​الامارات​".

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