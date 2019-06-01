الانباء: مشاركة لبنان في قمتي مكة هدفها تأكيد وقوف لبنان جانب السعودية ضد المؤامرات

اعتبرت مصادر ​لبنان​ية عبر صحيفة "الانباء" الكويتية ان "مشاركة لبنان في قمتي مكة العربية والاسلامية هدفها تأكيد التزام لبنان بالاجماع العربي والوقوف الى جانب ​السعودية​ ضد المؤامرات والاعتداءات ضدها وضد ​الدول العربية​ الاخرى".

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