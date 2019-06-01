فادي سعد: قرار ديوان المحاسبة يثبت صوابية سياسة القوات

علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ على قرار ​ديوان المحاسبة​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا:"ها هو قرار ديوان المحاسبة يثبت صوابية ​سياسة​ ​القوات اللبنانية​ في ما خص التوظيفات لكن من يتوجب ادانتهم هم من تاجروا بمستقبل شبابنا لمصالح شخصية وانتخابية"، مضيفا:"ستبقى القوات حارسة المال العام والساهرة على تطبيق القرار ومحاسبة مستغلي الشعب".

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