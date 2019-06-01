بانو: تاريخنا مشرّف وليعتزل من لا يحتمل إنجازاتنا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ في تصريح له بعر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "علت مجدداً أبواق الفتنة، والأوركسترا نفسها عادت لتعزف لحن الحقد على وتر طائفي وحملات مفبركة، اتهامات مركّزة، هدفها بث سموم الحقد وإثارة الفتنة وضرب الصورة الوطنية لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ و​التيار الوطني الحر​ وأنصار هذه المدرسة الشريفة، تاريخنا مشرّف، فليعتزل من لا يحتمل إنجازاتنا".

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