ديوان المحاسبة: صلاحيتنا تقف عند حدود المدير العام

أكّد النائب العام لدى ​ديوان المحاسبة​ ​فوزي خميس​ أن "صلاحيتنا تقف عند حدود المدير العام فقط" في موضوع التوظيف العشوائي، مشيرًا إلى أن "​الديوان​ مفروض عليه أن يرسل كتابًا للمراجع المختصة أي ​مجلس الوزراء​ و​مجلس النواب​ لاطلاعهم على المخالفات التي حصلت وهم بنفسهم يحاسبون الوزراء والنواب".

وكشف خميس، في حديث تلفزيوني، أن "الفوج الثاني أتصور أن يتم إرساله الأسبوع المقبل"، لافتًا إلى أنه "في ​النيابة العامة​ أعمل مع قاض واحد على أمل أن نقوم بالعمل كما يجب ونصل إلى النتائج المناسبة".