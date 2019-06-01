ديوان المحاسبة: صلاحيتنا تقف عند حدود المدير العام

أكّد النائب العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس أن "صلاحيتنا تقف عند حدود المدير العام فقط" في موضوع التوظيف العشوائي، مشيرًا إلى أن "الديوان مفروض عليه أن يرسل كتابًا للمراجع المختصة أي مجلس الوزراء ومجلس النواب لاطلاعهم على المخالفات التي حصلت وهم بنفسهم يحاسبون الوزراء والنواب".
وكشف خميس، في حديث تلفزيوني، أن "الفوج الثاني أتصور أن يتم إرساله الأسبوع المقبل"، لافتًا إلى أنه "في النيابة العامة أعمل مع قاض واحد على أمل أن نقوم بالعمل كما يجب ونصل إلى النتائج المناسبة".
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