لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني اشعر هذا المساء بعد مشاهدة نشرات ​الأخبار​ باننا بتنا نعيش في برج بابل سياسي،واقتصادي،واجتماعي الكل ضد الكل،والعصبيات المقيتة والمدمرة الى ازدياد، ربي احمي هذا الوطن ولنعمل جميعنا للحفاظ عليه قبل فوات الأوان لاننا سنندم حين لا ينفع الندم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: لنعمل للحفاظ على الوطن قبل فوات الأوان لاننا سنندم حين لا ينفع الندم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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