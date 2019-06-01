أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ خلال لقائه الوزير السابق ​غطاس خوري​ في واشنطن على "الدعم الكامل ل​لبنان​ ولحكومة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ و ​القوى الأمنية​ و​الجيش اللبناني​". من جهة اخرى شارك خوري في طاولة مستديرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بحضور مجموعة من الباحثين وقادة الرأي في واشنطن، كما التقى عددا من المسؤولين في ​الخارجية الأميركية​ أبرزهم ديفيد هيل و راي بورن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو التقى غطاس خوري وأكد له الدعم الكامل للبنان ولحكومة الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.