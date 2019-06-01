وزيرة الدفاع الايطالية: سيتم تقليص عدد قواتنا في أفغانستان الى 700 جندي

أعلنت وزيرة الدفاع الايطالية اليزابيتا ترينتا "تقليص عدد قوات ايطاليا في ​أفغانستان​ الى 700 جندي في انتظار اقدام ​الولايات المتحدة​ المحتمل على سحب قواتها"، مشيرةً إلى أن "​الحكومة​ تعتزم إعادة توازن الموارد المتاحة بما يصب في المصالح القومية وذلك بتخفيض حجم البعثة العسكرية في أفغانستان الى 700 جندي كحد اقصى".

ولفتت إلى أن "عملية تقليص ​القوات​ الى هذا العدد لن تتم قبل نهاية العملية الانتخابية في أفغانستان المقررة في أيلول المقبل"، موضحةً أن "روما ستتابع بالتوازي مع ذلك تطورات عملية السلام الداخلية في أفغانستان وكذلك الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين منها و​الآثار​ المترتبة على ذلك على أمن الجنود الايطاليين".