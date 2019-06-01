ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية يوم 18 حزيران

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية يوم 18 حزيران المقبل في أورلاندو في ولاية فلوريدا ، في مركز أمواي الذي يضم 20000 مقعد، انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي".

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