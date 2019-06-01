وزير الخارجية السعودي: سيكون هناك حل إذا عادت قطر إلى طريق الصواب

علق وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، على مشاركة قطر في قمم مكة، قائلا: "أن طرفي الأزمة الخليجية يبحثان عن حل لها، داعيا السلطات القطرية إلى "العودة لطريق الصواب"، مشيراً إلى أن "قطر شاركت في القمم السابقة، وهذا ليس بجديد. فعلا، هذه المرة مثلت من قبل رئيس الوزراء، وموقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو أننا نبحث عن حل لمسببات المشكلة والأزمة بين هذه الدول وقطر"، مضيفاً: "إن شاء الله سيكون هناك حل إذا عادت قطر إلى طريق الصواب".

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