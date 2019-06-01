رويترز: مواجهة أميركية - صينية في قمة أمنية بسنغافورة

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأنه "من المتوقع أن تشتبك ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ بشأن الدور الأمني العالمي المتزايد لبكين خلال قمة أمنية بآسيا مطلع الأسبوع"، مشيرةً إلى أن "التصعيد وارد رغم أن وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ​باتريك شاناهان​ أجريا محادثات إيجابية اليوم".

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