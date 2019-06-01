الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

أكّد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز "أننا سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وبنائها وتطوير مجتمعاتنا"، مشيرًا إلى "أننا نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".

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