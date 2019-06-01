بولتون: الولايات المتحدة تريد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لفت مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إلى أن "​الولايات المتحدة​ تريد انسحاب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ لأن ذلك سيقوي ​حلف شمال الأطلسي​ ويعني احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري على عضويتها في الاتحاد في 2016"، مشيرا إلى أن "ما تفضله الولايات المتحدة هو أن تسير بريطانيا على النهج الذي طلبه الشعب وتنسحب من الاتحاد الأوروبي، إنه درس للجميع عن انتصار الديمقراطية".

وأشار إلى "أنني أعتقد أن ذلك سيساعدنا في حلف شمال الأطلسي تحديدا في أن تكون لدينا دولة أخرى قوية ومستقلة مما سيساعد الحلف على أن يكون أكثر فاعلية".