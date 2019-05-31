شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد مهاجما منظمة هيومان رايتس : تقاريرها كاذبة ومسيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستنكرت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش،بشأن منطقة سيناء .

ووصفت «العبسي» في بيان، التقرير الصادر عن المنظمة بـ«المسيس»، قائلة: هذا التقرير مسيس وغير دقيق وكاذب هدفه تقليص جهود الدولة المصرية شعباً وجيشاً وشرطة في مكافحة الإرهاب، بما يعطيه من بيانات تتنافي مع الحقيقة على أرض الواقع.

وأكدت العبسي، أن المنظمة المشبوهة دأبت خلال السنوات الماضية على الهجوم غير المبرر تجاه الدولة المصرية، في محاولات فاشلة للإنقاص من الجهود التى بذلتها الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، والمنطقة بأكملها لافتة إلي أن عودة الأمن والأمان إلى أرض سيناء الحبيبة هو إحدى أولويات الأمن القومي المصري.

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وأضافت العبسي،أن المنظمة المشبوهة اعتادت على مهاجمة الدولة المصرية لصالح الإرهاب والدواعش المدفوعين من قوى الشر والظلام لتخريب الأوطان، مؤكده أن الجهود التى تبذلها الدولة فى مواجهة الإرهاب كبيرة وهامة للغاية، فمصر حملت على عاتقها التصدى للحرب الشرسة التى تقودها الجماعات المتطرفة ومموليها ضد المنطقة العربية .

وأكدت رئيس اللجنة النوعية للمرأة، عن الدعم الكامل للجيش والشرطة المصري، والوقوف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحرب الشرسة التي يخوضها للقضاء على قوى الشر والظلام.