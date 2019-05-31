اعتقال شخص أطلق النار على عدد من الأشخاص في ولاية فرجينيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، اعتقال شخص أطلق النار في منطقة "فرجينيا بيتش" مما نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص جرّاء ذلك.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن شرطة منطقة فرجينيا بيتش ووكالات الطوارئ بالولاية تعاملوا مع مطلق النار إثر وقوع الحادث وألقوا القبض عليه.

وأضافت أن السلطات الأمريكية تحاول إبعاد المواطنين عن مكان الحادث.