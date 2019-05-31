عشقًا في "ما وراء الطبيعة".. فنان يرسم "رفعت إسماعيل" 3D

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مهدي:

بعد أيام قليلة من إعلان شركة نتفيلكس عن البدء في إنتاج أول مسلسل مصري، عن سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، انتشرت موجة من الحديث عن السلسلة الشهيرة وبطلها الدكتور رفعت إسماعيل. كيف ستبدو هيئته التي يمكن أن يظهر بها خلال العمل، قبل أن يرسم الطبيب "باسم وجيه" تخيل لشكل البطل العجوز بتقنية الـ 3D، لتلقى اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا واحد من الجيل اللي اتربوا على أعمال الدكتور أحمد، واتعلقت من صغري بأبطاله" يقولها وجيه موضحًا سبب قدومه على تلك الخطوة.

يعمل وجيه في مجال الأدوية، لكنه مغرم منذ صغره بالرسم "وفي السنين الأخيرة انبهرت بشغل المؤثرات البصرية في هوليوود فقررت أتعلمه على الإنترنت" ساعات طويلة تمر أمام حاسوبه الآلي يبحث بنهم عن كُل ما هو جديد في هذا المجال "وبدأت أعمل تصميم لشخصيات على قدي، لحد ما قررت إني أعمل رفعت إسماعيل كان بالنسبالي حلم" بحماس شديد انهمك في تصميم هيئته "لأنه بطل الطفولة، شخصية مركبة جدًا، وكنت برسمه كتير هو والأحداث اللي بيمر بيها" .

منذ شهرين عكف الشاب الثلاثيني على إتمام وجه "رفعت إسماعيل" بتقنية الـ 3D "اشتغلت لساعات طويلة، أخلص شغلي وأروح البيت أكمل في التصميم، حاولت أوفق بين الاتنين" اضطر إلى تقليل ساعات نومه "وحتى يوم الإجازة كنت بشتغل في أوضتي على الرسمة" تتابعه بعين الاهتمام زوجته لكنها تدعمه رغم الإرهاق البادي على ملامحه "لأنها عارفة إن دي الحاجة اللي بحبها، وبحط همي كُله فيه الرسم فبيخليني أحسن".

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خلال تنفيذ الشخصية كان وجيه يملك تخيل داخله لرفعت إسماعيل "وطبعًا وصفه من خلال رواياته، ورسومات الفنان إسماعيل دياب، اللي أثرت في أجيال كاملة وبقيت مصدر إلهام" كما أنه ركز على أشياء قد لا ينتبه إليها البعض في الرسومات "العين لأنها اللي بتبين حالة اللي قدامك، فحاولت أوضح شخصيته الملولة لأنها شاف كل حاجة" أضاف أيضًا نظرة حزن "عشان الفراق اللي حصل بينه والدكتور أحمد بعد وفاته".

حينما أتاح الطبيب رسوماته لشخصية رفعت إسماعيل "كانت ردود الفعل مبهرة" انتشرت على نطاق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "دا أكبر دليل على شعبية الشخصية والكاتب أحمد خالد توفيق" تلقى تعليقات طريفة من الجمهور "فيه ناس شايفة إنه مش نفس الشبه، بس دا لأن كل واحد له تخيله الشخصي" فيما أشاد الكثيرين بمدى اقتراب التصميم للبطل الشهير.

خلال الفترة الحالية يعمل وجيه في تصميم عدد جديد من شخصيات الكاتب الراحل، فيما يتمنى أن تنظر الشركة المنتجة لـ "ما وراء الطبيعة" بنظرة اهتمام للمصريين الذين يعملون في مجال المؤثرات البصرية "لأننا المجال دا مهضوم حقه في مصر، رغم إننا عندنا مواهب كبيرة لازم تأخد فرصتها" فيما ينتظر عرض المسلسل حتى يرى بطله المُفضل على الشاشة.