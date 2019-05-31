فتاة تخطفت شابا وحقيقة "كنز المغارة" ونهاية صراع الأشقاء.. المحافظات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - المحافظات- (الخليج 365):

شهدت محافظات مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الجرائم والحوادث، التي هزت الرأي العام.

في التقرير التالي، نرصد أهم تلك الجرائم والقضايا:

- لرفضه الزواج بها.. فتاة تستعين بـ6 أشخاص وتخطف شابا في القليوبية

لجأت فتاه جامعية إلى حيلة للزواج من شاب جمعتهما علاقة عاطفية، بعد رفضه الزواج منها بحجة رفض أسرته، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريًا، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

- "خدعني وخلع".. ننشر اعترافات المتهمة بخطف شاب وهتك عرضه في شبرا - فيديو

أدلت "م" الطالبة بكلية الآداب، باعترافاتها أمام النيابة العامة، حول واقعة التحريض على خطف شاب وهتك عرضه في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة الدقهلية.

- إحالة قاتل الكاهن مقار سعد إلى محكمة الجنايات

أحال المستشار خالد الأتربي، المحامى العام الأول لنيابات نيابة جنوب بنها الكلية، اليوم السبت، خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات بطنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه.

- المتهمة بقتل طفلها تعترف: "أبوه كان عايز ياخده يعيش مع ضرتي"

قررت النيابة العامة بجنوب سيناء حبس قاتلة طفلها بشرم الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اصطحاب فريق من النيابة للقاتلة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها.

- طلب منه المصروف.. رجل يطعن ابنه بسكين في قليوب

أصيب طالب، في قليوب بمحافظة القليوبية، بجرح نافذ بالصدر، اليوم السبت، نتيجة طعنه من الده بسكين إثر مطالبته له بمصاريف .

- "شامي ولا صيفي".. فلاح يقتل والده بسبب خلاف على نوعية محصول الذرة

قتل فلاح داخل إحدى قرى مركز المنيا، والده باستخدام آلة حادة "فأس"؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية.

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- فيديو| لفتح "كنز المغارة".. ضبط عصابة قبل ذبح طفل في صحراء الفيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر فيه واقعة القبض على شخص ضمن عصابة اختطفت طفلًا من إحدى قرى الفيوم في طريقهم لذبحه في مغارة معتقدين أنه يمكنهم عن طريق ذلك استخراج "كنز".

- "مش عاوز أشوف كلب ضال في الشارع".. محافظ المنوفية يطلق حملة إبادة

أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الأمن، وذلك لتوجيه حملة إبادة لجميع الكلاب الضالة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق الأمن والحماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

- أول تعليق من طالبة التبول داخل لجنة بجامعة المنصورة: كملت الامتحان وأنا مبلولة

قالت الطالبة "ماجدة.ع" إنها تقدمت بشكوى إلى الدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية، بعد تعرضها لحادث مؤسف حين منعها مراقب اللجنة من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها ما تسبب في تبولها لا إراديًا.

- ‏"دم في غرفة النوم" يكشف قتل زوجة لشريك حياتها بعد شهرين من الزفاف

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، غموض العثور علي جثة "نجار" مقتول بجوار منزله بشبين القناطر.

- قتيل و4 مصابين في "صراع الأشقاء" على الميراث

شهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، حدوث مشاجرة بين أشقاء، أسفرت عن مصرع أحدهم وإصابة زوجته ونجله وشقيقيه، بسبب خلافات سابقة فيما بينهم بسبب الميراث.

- "غرقت ابني في البحر ومخنقتوش".. ننشر اعترافات قاتلة طفلها "مالك" في شرم الشيخ

أدلت "د. ع" الأم المتهمة بقتل طفلها "مالك"، وإلقاء جثته في مياه البحر أمام شاطئ الفنار بمدينة شرم الشيخ باعترافاتها أمام النيابة العامة.

- في قضية مقتل الطفل "مالك" بشرم الشيخ: الأم المتهمة سوابق "ضرب وسُكر"

مفاجآت جديدة، أعلنت عنها قوات الأمن، في التحقيقات الجارية بشأن قضية الأم المتهمة بقتل طفلها، وإلقاء جثته في مياه البحر أمام شاطئ الفنار بمدينة شرم الشيخ.