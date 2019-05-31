المكسيك: أمريكا لم تخطرنا بفرض رسوم جمركية مسبقا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)
قال رئيس المكتب التجاري المكسيكي في واشنطن اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تخطر المكسيك رسميا بخططها لفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الجارة الجنوبية اعتبارا من الشهر المقبل قبل الإعلان الرسمي عن ذلك.
وقال المسؤول أيضًا إن المناقشات الرسمية حول بدء تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة على جميع البضائع اعتبارا من 10 يونيو لم تبدأ بعد.
وأضاف أنه إذا أصبحت الرسوم الجمركية سارية المفعول فإنها ستضر بكل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال المسؤول المكسيكي لمحطة تليفزيون سي ان بي سي :"ليس من الجيد لأي شخص أن يتخذ هذا النوع من القرار" ، محذرا من أن "المكسيك قد تتخذ قرارا للقيام بتدابير مضادة".
وأضاف أن كندا أصابتها "نفس المفاجأة التي أصابتنا" عندما أعلنت الولايات المتحدة التهديد.
يذكر أن دول أمريكا الشمالية الثلاث تجمعها اتفاقية التجارة الحرة ، والمعروفة باسم نافتا ، والتي يجري تحديثها حاليا.
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