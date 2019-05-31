وزير خارجية المكسيك يجتمع بنظيره الأمريكي الأربعاء المقبل في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي (د ب أ)
كشف وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع مكسيكي أمريكي يوم الأربعاء المقبل في واشنطن لـ" حل الخلاف" الناجم عن زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع المكسيكية.
وقال مارسيلو في تغريدة: "أود أن أبلغ الجميع أن الاجتماع الرامي إلى حل الخلاف بين الولايات المتحدة وبلادنا سوف يعقد في واشنطن يوم الأربعاء".
وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سوف يقود وفد أمريكا الشمالية، وأنا سوف أقود وفد المكسيك، وهناك رغبة لإجراء حوار، سوف نكون حاسمين، وسوف ندافع عن كرامة المكسيك".
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