رئاسة الحرمين تبرز دور المملكة فى القمم الثلاثة

استضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الوفود الإعلامية المشاركة في القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمنعقدة في مكة المكرمة، وسعيا من الرئاسة لإبراز جهود الدولة المباركة في خدمة الحرمين الشريفين، قامت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة وبالتعاون مع المركز الإعلامي للقمم الثلاث بتنظيم زيارة للوفود الإعلامية العربية والإسلامية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة.

وكان في استقبالهم سعادة مدير عام إدارة المعارض المهندس ماهر الزهراني وسعادة مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة الأستاذ هشام علاء الدين وسعادة مساعد مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال لشؤون الإعلام الأستاذ هاني حيدر وعدد من منسوبي الرئاسة.

وفي بداية الزيارة شاهد الوفد فيلما تعريفيا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، تلا ذلك شرح مبسط قدمه سعادة مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز خلال الجولة على مراحل صناعة

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الكسوة وشاهد الوفد نموذجا حيا لمراحل صناعتها و الآلات التقنية المستخدمة ومشاهدة صناع الكسوة خلال عملية التصنيع.

بعد ذلك قام الوفد الإعلامي بزيارة مقر معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث كان في استقبالهم سعادة مدير عام إدارة المعارض المهندس ماهر الزهراني ، والذي اصطحبهم في جولة لمشاهدة مقتنيات المعرض الثمينة والتي تتمثل في الحقبة الإسلامية الأولى وحتى العهد السعودي الزاهر، واستمع الوفد خلال الجولة لشرح عن المقتنيات التي يحتويها المعرض، مبدين إعجابهم بما شاهدوا من مقتنيات.

وفي ختام الجولة قدم معرض عمارة الحرمين الهدايا الوفد الإعلامي المشارك في القمم الثلاثة التي ستعقد في مكة المكرمة.