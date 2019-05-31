«أبوالغيط»: قمة مكة وجهت رسالة حازمة لكل من يتدخل فى الشأن العربى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط: «إن القمة العربية الطارئة فى مكة وجهت رسالة حازمة بعدم التدخل الخارجى فى الشأن العربى الداخلى». وأضاف «أبوالغيط» فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش القمة: «هذه القمة غير العادية جاءت لنرسل رسالة واضحة وحازمة لكل من يتدخل فى شأن الخليج أو يتعرض للإمارات والسعودية». الخليج أو يتعرض للإمارات والسعودية». وتابع الأمين لجامعة الدول العربية: «طالب كثير من الرؤساء بوضع استراتيجية للأمن العربى». وأردف: «المطلوب أن تعيد إيران تقييم مواقفها على المستوى»، مضيفًا: «القمة العربية طالبت إيران بإعادة النظر فى دورها بالإقليم». Advertisements وبخصوص توجيه ضربة أمريكية لإيران، قال «أبوالغيط»: «لا يجب استباق الأحداث، أمريكا تقول إنها ترسل قوات لمنع الحرب». وأدان البيان الختامى للقمة العربية الطارئة الهجمات التى قامت بها جماعة «أنصار الله» الحوثيين على المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية، وكذلك تهديد أمن الخليج. كما ندد البيان الختامى باستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، ودعم إيران للميليشيات الحوثية، مانحًا السعودية كل الحق فى الدفاع عن أرضها.

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