العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة في الاتجاه الصحيح

رحب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران.
وجاء في بيان للوزير العراقي، أورده الموقع الرسمي للخارجية العراقية اليوم الجمعة، أن "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحاليةبين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نشوب حرب في منطقتنا".
وأضاف: "يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أي
وأكد الوزير أن العراق يعتبر تصريحات ترامب الأخيرة "مهمة ودقيقة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع في المنطقة".
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في إيران، وأعرب عن قناعته بأن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد واشنطن لذلك.
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