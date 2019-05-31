قبرص تحتج على الاستفزازات التركية في المنطقة العازلة لدى الأمم المتحدة

احتجت وزارة الخارجية القبرصية اليوم الجمعة على الاستفزازات التركية الجديدة في المنطقة العازلة ضد القرويين الذين حاولوا زراعة أراضيهم الواقعة في المنطقة العازلة في قرية دينيا بمقاطعة نيقوسي، والتي شهدتها المنطقة منذ عدة أشهر.
وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية - أنها تراقب الوضع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى، في المنطقة العازلة التي تقع تحت إشراف الأمم المتحدة، لافتة إلى أنها كانت تجري
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو - في تصريحات اليوم - إن الحكومة تراقب عن كثب التطورات في قرية دينيا وهي على اتصال دائم مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص.
وفي تعليق منه على تصرفات القوات التركية في دينيا، قال المتحدث
وأشار إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص التي قال إنها "تواجه بعض الصعوبات بسبب سلوك سلطات الاحتلال".
ونشأت الأزمة في نوفمبر الماضي عندما دخل المزارعون القبارصة اليونانيون من قرية دينيا المنطقة العازلة لزراعة أراضيهم برفقة أفراد من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وبعد مضي 15 إلى 20 دقيقة طلب منهم الجنود الأتراك مغادرة المكان، كما تم تسجيل حوادث مماثلة فيما بعد.
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