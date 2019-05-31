واشنطن تأمل حظر برلين ميليشيا حزب الله

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر ميليشيا حزب الله، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي كان واضحا، حيث كانت هناك عناصر تمت معاقبتها وهناك أشياء أخرى معفاة من العقوبات. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في فبراير الماضي، أنها قررت حظر حزب الله على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية. وجاء هذا القرار على خلفية موجة من الغضب أثارها رفع أعلام هذا التنظيم في مظاهرة نظمت في لندن. وبدأ الوزير الأميركي، جولة أوروبية تستغرق 5 أيام، حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري وتجنب أي صفقات مع شركة هواوي الصينية وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا.



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