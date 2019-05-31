البرنامج السعودي يستعرض الجهود التنموية في اليمن

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بجناح ضمن قمم مكة الثلاث، حيث استعرض فيه مشاريعه التنموية، التي شملت مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي عبدالله بن كدسه، أن مشاركة البرنامج في هذا الحدث المهم، تأتي إدراكا لأهمية التواصل مع الوفود من مختلف الدول للتعريف بجهود المملكة في تنمية وإعمار اليمن، مشيرا إلى أن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر سيلقي محاضرة على هامش القمم الثلاث تحت عنوان "المملكة واليمن.. سياسيا وإنسانيا وتنمية وإعمارا"، لتسليط الضوء على التسلسل السياسي للأحداث ومواقف المملكة تجاهها، ودعم المملكة الإغاثي والتنموي في اليمن، وللشعب اليمني الشقيق.

وتتركز مشاريع البرنامج حول سبعة قطاعات حيوية مهمة وهي: التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والثروة السمكية والموانئ والمباني السكنية والحكومية، حيث يعمل البرنامج في أغلب المحافظات اليمنية.

ويعمل البرنامج على رصد احتياجات السكان في مختلف المحافظات والمديريات، عبر الزيارات الميدانية واللقاء بالمسؤولين والعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية.