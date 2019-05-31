آلاف المعتمرين يؤدون آخر صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (وكالات) أدى ضيوف الرحمن، من المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، أمس، صلاة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، إذ شهد كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها الذين حرصوا على أداء مناسك العمرة في هذا اليوم المبارك وامتلأت جميع أدواره وأروقته وسطوحه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالمصلين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح أمس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن وفود الرحمن أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان في أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والسكينة والخشوع بفضل الله أولاً ثم بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده من إمكانات وما سخرته من جهود وجندته من قوى بشرية وآلية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وقالت الوكالة، إن جميع الجهات والأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية قامت بتوفير منظومة من الخدمات المتميزة والمتكاملة والرعاية الشاملة للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام وجندت جميع إمكاناتها البشرية والآلية وسخرت كل طاقاتها وجهودها لخدمتهم وراحتهم.

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