"فوربس": الجيش التركي عنصر قلق كبير لأردوغان

شادي صلاح الدين (لندن)

أفردت مجلة «فوربس» الأميركية تقريراً واسعاً حول العلاقات الأميركية التركية، والآثار السلبية المتوقعة على تركيا في حال توترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب إصرار الأولى على شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس-400»، والأسباب الحقيقية حول إصرار تركيا على شراء هذه الصواريخ.

وقال الكاتب مليك كايلان في تحليله عبر المجلة الأميركية، إن الإنذار الأميركي يمنح تركيا أياماً قليلة للاختيار بين حلف الناتو وروسيا، فإما أن تتخلى أنقرة عن الصفقة، أو مواجهة إجراءات عقابية أميركية.

وبالنظر إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد التركي والقدرات الدفاعية، فقد يبدو عناد الرئيس أردوغان محيراً، وفقا للكاتب، الذي أضاف أن إصراره على إبرام الصفقة مع روسيا، سيؤدي إلى فقدان تركيا مشاركتها في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وفي نهاية المطاف جميع مزايا التكامل مع التحالف الغربي، والاستثمارات في البنية التحتية، والتأمين على السندات، وضمانات خدمة الديون وغيرها الكثير. كما يمكن أن تواجه البنوك التركية في النهاية الاستبعاد من نظام التحويل «سويفت». ومن المتوقع ألا يتم اتخاذ هذه الإجراءات دفعة واحدة في البداية، ولكن التهديد المتمثل في زيادة الضغط من شأنه أن يضعف الاقتصاد ويقلل من قيمة العملة بحدة. وتساءل الكاتب لماذا تغازل أنقرة مثل هذه الكوارث، ولماذا تم طرح صفقة الصواريخ في المقام الأول؟، مشيراً إلى أن أردوغان أخضع جميع مؤسسات البلاد إلى سلطته، بما في ذلك صندوق الاقتراع، حيث أنه بصدد تحييد ذلك أيضا مع إعادة الانتخابات البلدية الأخيرة التي خسرها حزبه في إسطنبول في يونيو القادم، فلماذا يحتاج الصواريخ الروسية؟

وقال: الجواب لأن جيشه لا يزال يقلقه. لا سيما الجيش المرتبط بالأسلحة الغربية والتدريب والتلقين، ما يجعلها المؤسسة الأخيرة التي يمكن أن تكون مستقلة التفكير. ولا ينسى طائرات سلاح الجو التي قصفت العاصمة وتحدت طائرة ركاب مدنية خلال محاولة الانقلاب، وفقا للكاتب.

وأضاف: عادة ما يكون ضباط القوات الجوية من الطبقة المتعلمة، والأكثر علمانية، وغالبا ما يقضون سنوات في الخارج في تعلم مهاراتهم الفنية. باختصار، إنهم يتألفون من الطبقة المعارضة لأردوغان، مشيراً إلى أن الرئيس التركي محق في الخوف منهم أكثر من نظرائهم في القوات البرية والبحرية.

وأوضح أنه كما حدث أثناء محاولة الانقلاب، يمكن معارضة القوات المسلحة المتمردة وتهميشها عبر الدعاية الإعلامية عن طريق إغراق الشوارع بالداعمين السياسيين كما حدث من نداءات أردوغان لأنصاره بالحشد في الشوارع، لكن «تمرد القوة الجوية يمثل نوعاً مختلفاً تماماً من التهديد، حيث قد تملك وسائل الإعلام، لكنها لا تملك السماء؛ لا يمكنك إخفاء تحريك الطائرات عن الجمهور. يمكنهم تخويف أو تأجيج، وتغيير التوازن النفسي. الأهم من ذلك، لا يمكنك إسقاطها. وهنا تكمن المشكلة، حيث إن أسلحة حلف الناتو وصواريخها مبرمجة لتجنب استهداف طائراتها الخاصة، ظاهرياً لمنع حوادث إطلاق النار الودية. ونتيجة لذلك، في حالة حدوث محاولة انقلاب أخرى، لا يمكن للقوات الموالية لأردوغان التي تحرس صواريخ الدفاع الجوي التي يقدمها الناتو الدفاع عن نفسها ضد الطائرات التي صنعها الناتو. ولكن صواريخ «إس-400» يمكنها القيام بذلك، وهو ما يبين حرص أردوغان الحصول على تلك الأسلحة بسبب خوفه من قواته التي عمل على قمع جنودها وتحطيم معنوياتهم منذ انقلاب عام 2016.

وأكد الكاتب أنه لهذا السبب فإن أردوغان لديه دوافع شديدة لشراء أنظمة صواريخ الكرملين. ولديه دوافع كافية للمخاطرة بدفع البلد بأكمله نحو العقوبات والكارثة الاقتصادية، مضيفاً «أردوغان يمكنه تحدي الغرب بقدر ما يريد. وهذا خيال خطير. لا يمكن لحلف الناتو ولا أوروبا تحمل دولة متطرفة أو غير مستقرة أو معادية على حدودها».

وقال الكاتب إن تركيا يمكن أن تصبح بسهولة فنزويلا أو حتى سوريا. أو في أحسن الأحوال، إيران أخرى، ذات عمليات ديمقراطية زائفة ونخبة حاكمة دائمة توفر قدراً من الاستقرار. وبشكل مأساوي، كما نرى في تلك البلدان، النخب المسؤولة عن دفع الأمور بهذه الطريقة لا تخسر بالضرورة. وبينما يتحرك الاقتصاد نحو الجانب المظلم، فإنه يرتكز في أيدي قلة حكم النظام الذين ينضمون إلى النظام المالي العالمي البديل - أموال خفية ضخمة تتحرك بين الملاذات الضريبية، والموانئ الحرة، والبنوك الخارجية، والدول الفاشلة، وما شابه ذلك. وهذا هو السبب في أن أردوغان في النهاية لم يكن يمانع حقاً في إضافة تركيا إلى الدول التي تفرض العقوبات على إيران.

وأكد الكاتب في نهاية مقالته أنه في الوقت الذي يتحول فيه الاقتصاد في الدول المارقة إلى مجموعات من الأهرامات التي يرأسها طبقة موالية للنظام الحاكم، فإن أولئك الذين يعيشون خارج هذه المنظومة يجدون صعوبة متزايدة في البقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى أن روسيا تقوم حالياً ببناء كتلة اقتصادية جديدة من الدول القديمة لمنافسة الغرب وتركيا على وشك أن تصبح آخر عضو ينضم لها.

واشنطن تلوّح بفرض عقوبات «كارثية» على أنقرة

أعلنت مسؤولة رفيعة في البنتاجون أن إصرار تركيا على شراء منظومة دفاع جوي صاروخي روسية ستكون له نتائج «كارثية» على برنامج مقاتلات إف-35 المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي.

وقالت كاثرين ويلبارجر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، إن مخطط تركيا لشراء منظومة «إس-400» سيضر بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي، ويجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

وأضافت خلال ندوة في مركز «مجلس الأطلسي» في واشنطن ،«إن استكمال هذه الصفقة سيكون كارثياً، ليس على برنامج إف-35 الذي وضع فيه الغرب قدراته الجوية المتكاملة الحديثة فحسب، بل من المحتمل أن يؤدي أيضاً إلى تصدع التعاون المشترك بين تركيا وحلف شمال الأطلسي».

وتابعت «لنكن واضحين.. إن منظومة إس-400 الروسية مصممة لإسقاط مقاتلة مثل إف-35، ومن المستحيل تخيل ألا تستغل روسيا الفرصة».

وهددت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بفرض عقوبات على أنقرة إذا أكملت شراء نظام الدفاع الروسي، محذرة من إمكانية طرد تركيا من برنامج تطوير المقاتلات «إف- 35».