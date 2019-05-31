فرنسا: المشتبه به في اعتداء ليون اعترف بالهجوم

أعلن ريمي هيتز مدعي مكافحة الإرهاب في فرنسا اليوم الجمعة، أن أحد الرجال المحتجزين على خلفية التفجير الذي أسفر عن إصابة 14 شخصاً في مدينة ليون الأسبوع الماضي، اعترف بتجهيز وزرع العبوة الناسفة التي استخدمت في التفجير.

وانفجرت العبوة خارج مخبز في شارع للمشاة بوسط ليون الجمعة الماضية. وقال المسؤولون في وقت سابق إن 13 شخصاً أصيبوا.

وأضاف هيتز أن المشتبه به الذي اعتقل يوم الاثنين، قال للمحققين إنه أقسم "في قلبه" يمين الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مدعي باريس إن المشتبه به تلقى تهماً أولية بما في ذلك الشروع في قتل يتعلق بهجوم إرهابي.

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ومثل المشتبه به (24 عاماً) الذي وصل إلى فرنسا بتأشيرة سياحية في عام 2017 وتجاوز مدة التأشيرة، أمام قاضي التحقيقات اليوم الجمعة.

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وأفرجت السلطات أمس الخميس، عن والدي المشتبه به وشقيقه لعدم وجود أدلة على تورطهم في التفجير، بعدما احتجزوا للاستجواب منذ الإثنين الماضي.