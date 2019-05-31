بالفيديو فضيحة.. جنود عراقيون يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 مايو 2019 11:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في فضيحة من العيار الثقيل، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودًا عراقيين وهم “يتحرشون” بطفل في مدينة الموصل (شمالي العراق) فيما تحدثوا بينهم عن اغتصاب أمه.

ويظهر مقطع الفيديو جنديًا عراقيًا داخل آلية عسكرية وهو يضع طفلاً في حجره ويتحرش به بألفاظ خادشة للحياء، ثم تنتقل الكاميرا إلى والدة الطفل وهي في الخارج وتحمل رضيعًا على كتفها.

في حين يتحدث الجندي مع زميله وهو يشير إلى اعتزام رفيق ثالث لهما اغتصابها، قبل أن يقتادها الجندي ويختفيا خلف تلة، وفق ما نقله موقع «الشبكة العربية»، ومن ثم يضع الجندي الكاميرا جانباً دون أن يوقف التسجيل، وفي تلك الأثناء يُسمع صوت الطفل وهو يبكي، وهو ما يدل على تعرُّضه لاعتداء.

وبعد مرور ساعات على الحادثة أعلنت الداخلية العراقية، تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين عقب عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق طفل عمره خمس سنوات”.

وأضافت في بيان أنه “تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيًا وقضائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.

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وقالت وزارة الدفاع العراقية إن رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، وجَّه «قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن الفيديو «يُظهر عدداً من الأشخاص يرتدون الزي العسكري وهم يسيئون إلى سمعة الجيش العراقي». وأمر رئيس أركان الجيش العراقي بـ «فتح تحقيق فوري بالموضوع».

وأمر رئيس أركان الجيش العراقي “بفتح تحقيق فوري بالموضوع”.

ويعتذر موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال عن الألفاظ الخادشة للحياء التي تضمنها مقطع الفيديو