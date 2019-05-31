كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتزامن مع قمم مكة.. الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية.

وكتتب الملك سلمان، في تغريدة له على "تويتر": نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.