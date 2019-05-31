عاجل – مفاجآت كثيرة بتشكيلة الوداد الأساسية أمام الترجي التونسي في نهائي العصبة

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق الأساسية، التي ستخوض بعد قليل، إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقي، والذي سيجمعه بالترجي التونسي، بملعب “رادس” في العاصم تونس.

ومع غياب الثنائي الأساسي، أشرف داري، وإبراهيم النقاش، بسبب عقوبات الإيقاف، قام البنزرتي، بجموعة من التغييرات، ليدخل بالتشكيل الأساسي التالي:

رضا التكناوتي، في حراسة المرمى، إبراهيما كومارا، أيوب العملود ، عبد اللطيف نصير، ومحمد الناهيري، في الدفاع، يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي، في الوسط، ثم اسماعيل الحداد، بديع أووك، وأيمن الحسوني في الخط الأمامي.

جدير ذكره أن مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي في الرباط، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.