عصابة السماوي تواصل إسقاط ضحاياها.. سيدة سرق منها مبلغ 6000 درهم بطريقة خيالية

تعرضت سيدة، صباح اليوم الجمعة، في تجزئة السلام في مدينة العرائش، إلى السرقة عن طريق ما يعرف بـ”السماوي”.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المبلغ، الذي تمت سرقته يقدر بـ” 6000″ درهم “، من طرف رجل مسن وضعيف البنية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الرجل أوقف الضحية، ووضع في يديها حجرة صغيرة، وأخبرها أنها تتوفر على مبلغ 1000 درهم داخل حقيبتها، و5000 داخل المنزل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السيدة أعطته مبلغ 1000 درهم، و 5000 درهم، بعدما رافقها إلى منزلها.

وأفادت المصادر ذاتها أن السيدة تقدمت بشكاية لدى الشرطة القضائية، في مدينة العرائش، وتم فتح تحقيق في الموضوع.