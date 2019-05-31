بنكيران: رسالتي لأهل الفساد أننا “مامفاكينش”.. والبيجيدي” عنصر أمان المستقبل

في خروج جديد خلال شهر رمضان، ألقى عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، كلمة أمام ضيوفه من الحزب، قدموا من سيدي بنور لزيارته بمنزله، وقال، “رسالتي أننا ما مفاكينش، يجب على أهل الفساد والاستبداد أن يعرفوا أن هناك شريحة من الناس تعاهدت على إصلاح البلاد، مهما كلفها ذلك من ثمن”.

وأضاف ابن كيران، في كلمته التي نشرت، مساء اليوم الجمعة، في صفحته الرسمية بالفايسبوك، “حزبنا عنصر أمان في المستقبل.. حتى لو ذهب ابن كيران.. قد أعود للمسؤولية وهذا ليس مستحيل، لكنني قمت بجهدي وظهرت النتيجة”.

وخاطب ابن كيران أعصاء حزبه قائلا، “يجب أن يثبت في ذهن الناس، أنكم أناس صالحين في أنفسكم وفي العلاقات بينكم”.

وقال أيضا، “لم يعد ممكنا أن أكون رئيسا للحكومة، يجب أن يستمر الركب، ويجب أن نقوم بدورنا على الوجه الصحيح، الشعب أعطانا ثقته، ويجب أن نحافظ على ثقته، ونهيئ أنفسنا للمستقبل، ونحن عنصر إصلاح ولا يجب أن نشارك في الفساد”.