فضيحة مسلسل "ولد الغلابة": "نسخ لصق عن بريكينغ باد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالت فضيحة فنية وأخلاقية صانعي مسلسل "ولد الغلابة"، بعد أن نشر موقع "هوليوود ريبورتر"، مؤخرا، تقريرا قال فيه إن قصة مسلسل ولد الغلابة، بطولة أحمد السقا، مسروقة من قصة المسلسل الشهير "بيريكينغ باد"، بطولة براين كرانستون.

وقال التقرير إن الكثير من المشاهدين لاحظوا التشابه الكبير بين أحداث وشخصيات المسلسلين، حيث أن قصة ولد الغلابة تبدو تتشابه إلى حد مع قصة المسلسل الأميركي، من تأليف فينس جيليجان، بالإضافة إلى بعض المشاهد وأشكال الشخصيات.

وذكر التقرير أنه تمت تسمية النسخة المصرية بـ"ابن الفقراء" ، وتتم إذاعتها على شبكة "إم بي سي"، عند بدء شهر رمضان، والتي تعتبر فترة غنية ي الإنتاج الدرامي على التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعلو نسب متابعة العائلات العربية للبرامج الترفيهية والمسلسلات.

وسخر العديد من المستخدمين من العمل على منصات التواصل الاجتماعي، وتقرير الموقع الأميركي زاد من حدة هذه السخرية السخرية.

وكتب إبراهيم درويش على حسابه في "تويتر" أن مسلسل "ولد الغلابة ٨٠% منه مسروق مشهد وقصه من مسلسل Breaking Bad، مع اختلاف ترتيب عائلة عيسى الغانم وأدوارهم، الاقتباسات والسرقة والنسخ مش جديد علينا في العمل الفني المصري مش دي المشكلة. المشكلة أن المسلسل وصل للعالمية وتم كشفه وده في حد ذاته اكبر نجاح لعمل فني مسروق":

وحلل رفقي عساف الفرق الهائل بين تصوير مشهدين بين المسلسلين، ووصف مسلسل "بريكينغ باد" أنه "أخراج" أما ولد الغلابة فهو "يلا نصوّر للنجم":

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وكتب عبده الديك: "يخربيت الفضايح، إحنا في العالم ما بنتشهرش إلا في الفضايح، وانتهاك حقوق الإنسان. بقينا قد الدنيا سحيح".

ونشر محمد السيد صورتين للبطلين الرئيسيين في المسلسلين وكتب بالإنجليزية "نسخ لصق"، و"حبتا بازيلاء في قرن واحد":

ونشر المستخدم أحمد صورا من مشاهد مختلفة من المسلسلين تبين أوجه التشابه الكبيرة بينهما:

واستهزأ حسن رضا ونعت المسلسل بـ"ولد الحرامية"، المشابه لاسم "ولد الغلابة":