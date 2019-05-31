انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا قال رئيس وزراء قطر عن قمم مكة الثلاث؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 10:48 مساءً - قال رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إن مشاركته في أعمال قمم مكة الثلاث تأتي انطلاقاً من دعم بلاده للعمل العربي والإسلامي المشترك.

جاء ذلك في تغريدة كتبها آل ثاني على صفحته الشخصية على "تويتر" من مكة المكرمة، في أعقاب القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، اللتين شارك فيهما ممثلاً عن بلاده، مساء أمس الجمعة.

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وقال في التغريدة: "بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) تشارك دولة قطر في قمم مكة الثلاث انطلاقاً من دعمها للعمل العربي والإسلامي المشترك".

ومن المقرر أن يشارك آل ثاني، مساء اليوم، أيضاً في أعمال قمة منظمة دول التعاون الإسلامي الدورية الـ14 التي تستضيفها مكة، في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة عقب "أعمال تخريبية" شهدتها منشآت نفطية سعودية وإماراتية.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عالٍ في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بزعم "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.