انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة المفاوضات بين الجيش وقادة حراك السودان خلال ساعات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 10:48 مساءً - توقعت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، عودة المفاوضات بين المجلس العسكري في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك المتواصل منذ أشهر.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن تلك المصادر، أن "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يعودان إلى طاولة المفاوضات خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، شن المجلس السوداني هجوماً على المحتجين المناهضين له، واصفاً ميدان الاعتصام بـ"الخطر على البلاد".

وقال قائد العمليات بقوات الدعم السريع، عثمان حامد، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إن ميدان الاعتصام في الخرطوم "أصبح وكراً للجريمة وغير آمن على الثوار أنفسهم، ومهدداً للأمن القومي".

واتهم عناصر وصفها بـ"المنفلتة" بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام، مضيفاً: "سنعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات".

من جانبه قال قائد منطقة الخرطوم المركزية، بحر أحمد البحر، إن القوات الأمنية تحلت بالانضباط في تعاملها مع المعتصمين.

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وأوضح أن "الاعتصامات صاحبتها بعض المظاهر من عناصر متفلتة (خارجة عن القانون) اختلفت مطالبها عن المحتجين"، دون توضيح طبيعة تلك المظاهر.

وأضاف: "ما تسبب في وقوع حالات من الاعتداء وترويع للمواطنين واستفزاز للقوات الأمنية ، ونتج عن ذلك إزهاق للأرواح"، وفقاً لـ"وكالة الأناضول".

وأشار إلى أن "التفلتات الأمنية انتقلت من محيط الاعتصام إلى الأحياء بالخرطوم"، مؤكداً أنهم "سيعملون وفق القانون بما يلزم حسم كل العناصر الخارجة عن القانون".

والخميس، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم، منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وبينما تتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها في المرحلة الانتقالية.