جنايات المثنى تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق عدد من المدانيين

وذكرت المحكمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إصدار أحكام بحق كل من المدان ( عماد شناوة غياض ) بالإعدام ، والمدان ( سجاد شناوة غياض ) بالحبس الموبد والمدان ( حميد علي حسن ) بالحبس الموبد وفق أحكام المادة ( 406 / 1 / أ / ج ) من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل".وأضافت أن "المحكومين قاموا بقتل سائق سيارة أجرة في محافظة المثنى".

وأوضحت المحكمة، أن "المدان الأول قام باستئجار سائق لغرض نقله من محافظة الموصل إلى محافظة المثنى وبالفعل اتفق مع المجني عليه وحين وصولهم إلى محافظة المثنى قضاء الوركاء اتصل المدان الأول باخيه المدان الثاني وطلب منه تجهيز السلاح الذي ارتكب جريمته به".

وأشارت إلى أنه "بالفعل عند الوصول إلى دار الجاني اخذ المسدس وتوجه مسافة كم واحد وقام بقتل سائق العجلة وانزل الجثة وابعدها عن الشارع الرئيسي مسافة (10) امتار تقريبا وقام برمي التراب فوقها"، مبينة أنه "قام بسرقة العجلة نوع كرايسلر اوباما وبيعها بسرعة على المتهم ( م - ح - ع ) وبعد (10) ايام اما المدان الثالث هو من خطط إلى الجريمة".



وبينت المحكمة، أنه "حين اكتشاف الجثة شرع فريق التحقيق في جمع الأدلة وبشكل دقيق تم على إثرها التوصل إلى الجاني الرئيسي ومن خلاله إلى الشخص الذي اشترى العجلة المسروقة وهو من محافظة ذي قار وتم ارسال قوة بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة اجرام ذي قار وتم القبض عليه وإرجاع العجلة المسروقة وتسليمها إلى ذوي المجني عليه وبذلك تم كشف كل خيوط الجريمة والقبض على كل المتهمين".