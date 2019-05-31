إعادة الخط الناقل شرق الموصل واستقرار الطاقة الكهربائية في نينوى وصلاح الدين

وقالت الشركة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عصر اليوم حصل توقف على خط شرق الموصل - اربيل سنتر ٤٠٠ ك.ف مسببا اطفاء الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى نتيجة تضرر الخط بحريق المحاصيل الزراعية مزارع الحنطة بين منطقة شرق الموصل التي يمر منها مسار الخط".



واضافت، أنه "على الفور وبتوجيه من مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية خالد غزاي قامت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية من ابطال قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء نينوى من العمل على اجراء الصيانة اللازمة واعادة الخط للخدمة وبوقت قياسي جدا واعادة استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى وصلاح الدين".



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