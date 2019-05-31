المالكي: التحالف قام بحماية اليمن من طغيان الحوثي

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن المملكة العربية السعودية عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايته من طغيان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة على هامش انعقاد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة، أن العلاقة بين المملكة واليمن علاقة تاريخية نابعة من الدين والدم والنسب والأخوة والجوار.

وأوضح أن المليشيا الحوثية خططت للانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج وسلب موارد ومقدرات اليمن.

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ولفت إلى أن تهديد المليشيا الحوثية كان بمثابة تهديد وجود دول واقتصاديات شعوب المنطقة كاملة على أساس أنها إحدى الأذرع للنظام الإيراني في المنطقة.

وأضاف أن القراءة الحالية والمشهد الإقليمي والدولي للأحداث السياسية يثبت الترابط ما بين الأنظمة الداعمة التي تمارس الإرهاب وأيضا الجماعات والمليشيات الإرهابية خصوصا في الشرق الأوسط.

وعن الأهداف العسكرية، أشار العقيد المالكي إلى أنها بدأت لحماية الشعب والمواطنين اليمنين في المدن والقرى وأيضا من خلال تدمير القدرات للمليشيا الحوثية وحماية الشعب اليمني وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها من المجتمع الدولي.

ونوه إلى أن العمليات العسكرية اهتمت بالوضع الإنساني وتم إنشاء خلية بمسمى "خلية الإجلاء والعلميات الإنسانية" للرعايا الموجودين في اليمن في عام 2018 وتقديم الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن والدعم المادي بـ1.5 مليار دولار، وذلك للوقوف مع الشعب اليمني ودعم الاقتصاد اليمني.

وشدد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كافة العمليات العسكرية تنطبق مع القانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع.