فضيحة فرماجو والقمة الإسلامية.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضيحة جديدة لفرماجو، وآلاف الجزائريين يردون على دعوات الحوار في الجمعة الـ15 للاحتجاجات، وإعلان التحالف العربي تحرير 85%من الأراضي اليمنية وسط تدخلات إيران التي تعرقل الحل، وإعدام زعيم كوريا الشمالية لمبعوثه إلى واشنطن، وبدء القمة الإسلامية الـ14 بمكة، و3 ملفات تتصدرها فلسطين، وصلاة نحو 260 ألفا "الجمعة اليتيمة" بالأقصى، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة 31 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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