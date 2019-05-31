مقتل مسلحين بنيران هندية في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، الجمعة، مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في الشطر الهندي من كشمير وسط تظاهرات حاشدة يشهدها الإقليم المقسّم.

وذكرت الشرطة أنّ جميع قتلى تبادل إطلاق النار في منطقة شوبيان من المسلحين، لكن القرويين يصرون على أن أحد القتلى فتى يدعى جاسيم شاه.

وأورد القرويون أنّ جثة الفتى عثر عليها في حديقة قرب موقع الاشتباك.

لكن منير خان قائد شرطة كشمير أبلغ وكالة فرانس برس أنّ "جاسيم تواجد مع المسلحين في آخر ثلاثة أيام، لذا فهو أيضا مسلح".

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وخرج مئات في عشرات المسيرات في أرجاء كشمير للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة حول النزاع في الإقليم المقسّم بين الهند وباكستان.

ورفع المشاركون لافتات تطالب المجتمع الدولي بحل النزاع المستمر في منطقتهم منذ سنين وكذلك النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كما تجمع المتظاهرون في مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير وردّدوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوات قادة انفصاليين محليين في يوم الجمعة الأخير من رمضان للتظاهر في "يوم فلسطين وكشمير".

وجدّدت كيانات انفصالية في بيان مطالبها بحق "تقرير المصير" في كشمير، حيث أسفر تمرد ضد الحكم الهندي خلال العقود الثلاثة الماضية عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين.

وجاء في البيان أنّ "الإجراءات القمعية لا يمكنها أن تردع الأمة عن السعي نحو حق تقرير المصير".