لأول مرة.. ألمانيا توافق على استعادة أبناء دواعشها

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، موافقتها على إعادة جميع أطفال إرهابيي "داعش" الألمان المتواجدين في سوريا إلى البلاد.

وبحسب صحيفة "ذود دويتشه تسايتونغ" فإن الحكومة أبلغت المحكمة الإدارية في برلين، الجمعة، أنها وافقت على استعادة أبناء إرهابيي"داعش" حاملي الجنسية الألمانية.

وجاء ذلك خلال نظر المحكمة دعوى أقامها أقارب أطفال محتجزين في سوريا، لمطالبة الحكومة بإعادتهم من سوريا.

وذكرت الحكومة في مذكرة أرسلتها للمحكمة "هناك جهود نبذلها في الوقت الحالي لاستعادة الأطفال الألمان من سوريا.. الأمر صعب لكننا نبذل جهودا مضنية".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الألمانية موافقتها على استعادة أطفال الدواعش الألمان، منذ اندلاع أزمة إرهابيي داعش الأجانب وعائلاتهم، المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية قبل شهرين.

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ورفع أقارب طفلتين ألمانيتين، قتلت والدتهما التي انضمت لداعش، خلال معارك الباغوز السورية، في وقت لاحق هذا الشهر، الدعوى في المحكمة الإدارية في برلين.

واختصمت الدعوى الحكومة الألمانية، وطالبتها بإعادة الطفلتين التي يبلغ عمر أكبرهما ٤ أعوام، والثانية عامين، بسبب الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية، وعدم ملائمتها لأطفال في سن مبكرة.

وفي ردها على المحكمة، أعلنت الحكومة أنها وافقت على استعادة جميع أبناء إرهابيي داعش الألمان، وتبذل جهودا من أجل ذلك.

وبصفة عامة، تقدر السلطات الألمانية عدد الألمان الدواعش المحتجزين في الشرق الأوسط، ب١٠٤، منهم ٦٦ محتجزا لدى قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا، و38 لدى الحكومة العراقية.

ويقبع مع هؤلاء أطفالهم المقدر عددهم بـ٢٩٠ طفلا، لكن لا يعرف على وجه التحديد عدد أطفال الدواعش المتواجدين في سوريا وحدها.