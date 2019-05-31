50 عاما على منظمة التعاون الإسلامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتزامن انعقاد القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة بالمملكة العربية السعودية، مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها حيث بدأت بشكل رسمي في 25 سبتمبر من عام 1969، تحت اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي"، قبل أن يجري تغيير اسمها وشعارها في اجتماع وزراء الخارجية في أستانا عام 2011م.

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