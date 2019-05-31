الان تتابع بعد نجاح القمتين الخليجية والعربية.. هذه الشروط الـ 12 على إيران لرفع العقوبات عنها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تزامنا مع استضافة المملكة العربية السعودية لقمم مكة المكرمة التي حضرها زعماء الأمة، وناقشت التهديدات الإيرانية في المنطقة، برز على السطح شروط وزارة الخاريجة الأمريكية التي طرحتها على طهران في 21 مايو 2018 لرفع العقوبات عنها. وترصد صحيفة “الخليج 365” الشروط وهي: – الإفصاح عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيشه بشكل مستمر. – التوقف عن تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن محاولات معالجة البلوتونيوم، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل. – أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى كافة المحطات النووية العسكرية وغير العسكرية. – أن تضع إيران حدا لانتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية. Advertisements – إطلاق سراح المواطنين الأميركيين وكل مواطني الدول الحليفة. – إيقاف دعم إيران لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين. – احترام الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية. – إيقاف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن وأن تعمل على التوصل لحل سياسي في اليمن. – سحب كل القوات التي تخضع لأوامر إيران من سوريا. – إيقاف دعم طالبان وجميع العناصر الإرهابية وإيواء عناصر القاعدة. – إيقاف دعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني شركاءه من الإرهابيين. – يجب على إيران أن توقف سلوكها الذي يهدد جيرانها، وكثير منهم حلفاء للولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح القمتين الخليجية والعربية.. هذه الشروط الـ 12 على إيران لرفع العقوبات عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.