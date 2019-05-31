الان تتابع وسائل إعلام بريطانية: الولايات المتحدة ترغب أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:44 م, 31 مايو 2019 م التعليقات: 0 قالت وسائل إعلام بريطانية، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ترغب أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

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