متى تلقى حزب الله تعليمات إيرانية باستهداف السعودية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل في ظل تزايد التوترات في منطقة الخليج العربي، ومع انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، أعطت إيران أوامرها لوكيلها الإرهابي في المنطقة حزب الله، بأن يستهدف السعودية بدلا من إسرائيل ويركز هجماته عليها.

قالت مجلة ذا اتلانتيك الأمريكية، إن الحزب الإرهابي الإجرامي تلقى الأوامر الإيرانية في عام 2016، وبدأ بعدها في تدريب الحوثيين وتهريب السلاح والصواريخ إلى اليمن، وأشرف على الكثير من العمليات الإجرامية التي استهدفت أراضي المملكة.

المهمة الجديدة التي يضطلع بها الحزب الإرهابي الذي انتشر في مفاصل الدولة اللبنانية، زادت من مهامه الإرهابية في العالم، فقد احترف على مدار العقدين الماضيين القتل والخطف وسفك الدماء، وتحول إلى نبت شيطاني ينشر الفساد في العالم.

وكيل الجريمة

يعد حزب الله أكثر جماعة سياسية متشددة مصنفة في قائمة الإرهاب، يعمل وكيلا للإرهاب والجريمة الإيرانية على الصعيد الدولي، يعترف بأن القيادة الدينية الشيعية في طهران هي مرجعيته الدينية والسياسية.

يعلن بيان حزب الله الصادر في 1985 عن ولائه للمرشد الإيراني الأعلى، متعهدا بطاعة أوامر زعيم واحد، حكيم وعادل، بأمر المعلم والفقيه الذي يستوفي جميع الشروط الضرورية «روح الله موسوي الخميني».

عززت إيران إرهابها ضد الغرب من خلال حزب الله وأنشطته الإجرامية وطموحاته الإقليمية، أعلن زعيم الحزب حسن نصر الله علانية في يونيو 2016 اعتمادهم الكامل على إيران، وقال: «نحن منفتحون على حقيقة أن ميزانية حزب الله، دخله، نفقاته، كل ما يأكله ويشربه، أسلحته وصواريخه، هي من جمهورية إيران»، مما يسلط الضوء على ما لا ينفصل الرابطة بين النظام الإيراني والمنظمة الإرهابية، وذلك بحسب مجلة ذا اتلانتك الأمريكية.

الولاء لإيران

يتمسك حزب الله بفلسفة الخميني في ولاية الفقيه، والتي تدعو إلى الحكم المطلق لقاضٍ واحد على الشؤون الدينية وشؤون الدولة.

استخدم الخميني هذا المفهوم للاستيلاء على السلطة المطلقة كزعيم إيران الأعلى، وتعهد حزب الله بالولاء للخميني وخلفه علي خامنئي، وفي مقابلة أجراها في 2012 وصف نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ولاية الفقيه بأنها «سبب تأسيس حزب الله».

وفقا لقاسم في 1982 أرسلت لجنة التسعة المزعومة سلف مجلس شورى حزب الله وفدا للحصول على نعمة الخميني في طهران، وبحسب رواية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أخبرهم الخميني أن «يعتمدوا على الله» و»تكلموا عن الانتصارات التي نراها الآن»، وذلك بحسب تقرير من خدمة البث العامة ومجلس العلاقات الخارجية.

وبعد اجتماع عام 1982 ورد أن إيران أرسلت 1000 جندي من الحرس الثوري الإيراني لتوفير التدريب العسكري، وفي فبراير1985 ظهر حزب الله رسميا وأصدر بيانه، وتعهد بالولاء للخميني، وطالب بطرد القوات الأجنبية من لبنان، وذلك بحسب سي إن إن.

وكوكيل إيراني فإن بيئة تهديد حزب الله المتشابهة تكاد تكون متطابقة مع إيران «أعداء طهران أعداء حزب الله»، ووصف بيان المجموعة الولايات المتحدة بأنها أصل الفطرة ويعلن أن «تصميمها على قتال الولايات المتحدة قوي»، ومن بين أكبر هجمات حزب الله الرئيسية على المصالح الأمريكية والغربية كان تفجير شاحنة عام 1983 في مجمع لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت، والذي قتل فيه 241 من أفراد الخدمة الأمريكية، ونفذت الجماعة تفجير شاحنة أخرى في الوقت نفسه على القوات الفرنسية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 58 جنديا.

الخليج العربي

لطالما استخدمت إيران حزب الله للتدخل بعنف في شؤون خصومها العرب السنة في الخليج العربي.

في 5 أبريل 1988، اختطف حزب الله رحلة الخطوط الجوية الكويتية، وهبطها في إيران، وطالب بالإفراج عن السجناء الشيعة.

في مارس 1988، قام حزب الله بتفجير منشأة للبتروكيماويات في الجبيل.

في 4 يناير 1989، اتهمت المنظمة الإرهابية بقتل مسؤول سعودي في بانكوك، تايلاند.

وسط تزايد التوترات مع عدد من دول الخليج، ورد أن إيران أمرت حزب الله في 2016 بتعليق العمليات ضد إسرائيل واستهداف السعودية بدلا من ذلك.

اعترف مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية، بحزب الله كمنظمة إرهابية في مايو 2016.

الأنشطة الإرهابية الدولية

1983 تفجير ثكنات بيروت

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وقع أول هجوم كبير لحزب الله على الأمريكيين في 18 أبريل 1983، عندما تحطمت شاحنة انتحارية محملة بحوالي 2000 رطل من المتفجرات في السفارة الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 63 شخصا في بيروت و241 من أفراد الخدمة الأمريكية. قاد إرهابيو حزب الله شاحنة محملة بالمتفجرات إلى ملحق سفارة الولايات المتحدة شمال شرق بيروت في 20 سبتمبر 1984، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات. في 14 يونيو 1985، اختطف حزب الله رحلة 847 TWA من أجل كسب نفوذ في مطالبهم بالإفراج عن السجناء الشيعة في الكويت وغيرها. أثناء حلقة الاختطاف، قام نشطاء حزب الله بقتل الراكب روبرت دين ستيم، وهو غواص بحري أمريكي.

بالتزامن مع ذلك وبالتنسيق مع إيران، اختطف حزب الله 25 أمريكيا في لبنان بين عامي 1982 و1992 في ما كان يعرف باسم «أزمة الرهائن في لبنان». وخلال الأزمة قضى بعض الضحايا سنوات في الأسر، بينما قضى آخرون، بمن فيهم رئيس محطة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام باكلي، تعرضوا للتعذيب والقتل.

أوروبا

في جميع أنحاء أوروبا، قتل حزب الله العشرات وأصاب مئات آخرين. في 1986، قصفت المنظمة الإرهابية 13 مركزا تجاريا ومناطق للنقل العام في فرنسا أدت إلى إصابة أكثر من 250 شخصا وإصابة 13 آخرين. علاوة على ذلك، حزب الله مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة خارج السفارة الإسرائيلية في لندن في 26 يوليو 1984، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا. وتشمل أنشطة حزب الله الجارية في أوروبا التجنيد وبيع المخدرات والتنظيم للأنشطة الإرهابية في المستقبل.

جنوب أمريكا

في 17 مارس 1992، قاد إرهابي من حزب الله حافلة محملة بـ 220 رطلا من المتفجرات في بوينس آيرس بالأرجنتين، مما أسفر عن مقتل 23 وإصابة 242. وفي وقت لاحق قاد مسلحو حزب الله المدعوم من إيران، سيارة مفخخة محملة بحوالي 800 رطل من المتفجرات في مركز في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994، مما أسفر عن مقتل 85 آخرين و150 جريحا.

أفريقيا

في إفريقيا، قام نشطاء حزب الله المدعومون من إيران بتخزين الأسلحة لاستخدامها ضد الأهداف الغربية، خاصة في نيجيريا. كما يستخدم نشطاء حزب الله أفريقيا كقاعدة لتنظيم وجمع الأموال لدعم الإرهاب الدولي. في مايو 2013، كشف المسؤولون النيجيريون عن أسلحة حزب الله في مدينة كانو، والتي تضمنت «11 سلاحا مضادا للدبابات وأربعة ألغام مضادة للدبابات وقنبلة صاروخية و21 صاروخا من طراز آر بي جي و17 صاروخا من طراز AK-47 و2 من المدافع الرشاشة و76 قنبلة يدوية».

الجريمة الدولية

تركز الأنشطة الإجرامية الدولية لحزب الله على جمع الأموال لدعم الإرهاب والمشاريع التشغيلية الأخرى، وهي تشمل غسل الأموال وتهريب المخدرات وتجارة الماس بالدم.

أمريكا اللاتينية

برزت أمريكا اللاتينية كحلقة وصل لأنشطة حزب الله الإجرامية المدعومة من إيران، خاصة فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. في منطقة الحدود الثلاثية (TBA) - حيث تلتقي حدود البرازيل والأرجنتين وباراغواي - يجمع حزب الله 10 ملايين دولار سنويا. لأنه لا توجد دولة في أمريكا الجنوبية تعترف بحزب الله كمجموعة إرهابية، فمن غير القانوني تحويل الأموال إليها، مما يجعل من الأسهل بالنسبة لهم جمع التبرعات هناك.

- في عام 2008، كشف المسؤولون الأمريكيون والكولومبيون عن عصابة لحزب الكوكايين وغسل الأموال. أقام حزب الله شراكة مع عصابات المخدرات المكسيكية، بالاعتماد على شبكات الاتجار غير المشروع والتهريب.

- منذ التوقيع على JCPOA، ازداد غسل الأموال وتهريب المخدرات لحزب الله، خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا.

أفريقيا

في أفريقيا، يشارك حزب الله في الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والدم غير المشروع لتمويل الإرهاب في الخارج. في سيراليون ومنطقة الكونغو، سيطر حزب الله على الاتجار غير المشروع بالماس. وتعمل غرب أفريقيا كموقع تخزين لحركة المخدرات في حزب الله بين أمريكا اللاتينية وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نشطاء حزب الله في ساحل العاج ونيجيريا وفي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى على إدارة الشركات الأمامية وعصابات المخدرات، إلى جانب التواصل الإيراني المباشر مع المنطقة.

الأنشطة شبه العسكرية الإقليمية

الأسد ونصر الله

داخل الشرق الأوسط، تستخدم إيران حزب الله كأداة لتعزيز سعيها للهيمنة الإقليمية والتمكين الشيعي. في خدمة هذه الغاية، يعمل حزب الله كوكيل لتقويض خصوم إيران السنة، مثل المملكة العربية السعودية والكويت.

التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله

تستمر إيران وحزب الله في دعمها بما في ذلك ماليا وتقنيا وعسكريا لنظام الأسد الوحشي في الحرب الأهلية السورية المستمرة، والتي مات فيها أكثر من 250 ألف سوري حتى الآن. إيران وحزب الله ينظران إلى الأسد على أنه حليف جغرافي ورابط جغرافي.

- في مايو 2013، أكد حزب الله علنا ​​أنه يدعم الأسد عسكريا. ويهدف مقاتلو حزب الله إلى حماية الرابط الجغرافي الثابت بين طهران ودمشق ولبنان، فضلا عن دعم نظام الأسد.

- اعتبارا من فبراير 2016، مات 865 من مقاتلي حزب الله على الأقل في القتال من أجل الأسد. شارك ما يصل إلى 10,000 من مقاتلي حزب الله في دعم استعادة الأسد للقيصر، والدفاع عن دمشق وحلب.